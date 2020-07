SaluTo 2020: 8 eventi tematici per portare la medicina al grande pubblico

La medicina fuori dai convegni accademici, a disposizione del grande pubblico, per dare la possibilità a tutti di chiarire dubbi e fare domande su temi relativi a salute, prevenzione e stili di vita direttamente ai massimi esperti del campo: è questa l’idea, e lo spirito, di SaluTO, TORINO. Medicina e Benessere che arriva alla sua seconda edizione. Quest’anno, la divulgazione si amplifica esponenzialmente, attraverso il nuovo formato digitale, necessario nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid19.

SaluTO 2020 prevede otto eventi tematici della durata di 30 minuti, con intervalli di una o due ore, in diretta web da un teatro aulico della Città di Torino. Federico Mereta, giornalista scientifico, intervisterà i principali esperti nazionali sui temi scelti, moderando il dibattito con il pubblico, che sarà collegato on line.

L’evento, nato su iniziativa della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, è realizzato in collaborazione con la Città di Torino e YEG! Your Event Group, e da quest’anno si arricchisce della partnership scientifica del Politecnico di Torino.

Per la seconda edizione si consolida e si amplia quindi la rete delle istituzioni cittadine che fanno sistema intorno al sostegno e alla diffusione dell’eccellenza medico-tecnologica della città, che da sempre rende Torino avanguardia nazionale della cultura scientifica italiana. Il capoluogo piemontese mette a disposizione del pubblico il sapere della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico, riconosciuti a livello internazionale. La Città offre così una nuova occasione di divulgazione scientifica su temi fondamentali per la salute delle persone, in un momento particolarmente delicato, segnato dalla recente emergenza sanitaria globale.

I TEMI

Si parlerà di Covid e dell’effetto psicologico della pandemia sulle persone; di strumenti tecnologici smart per il monitoraggio di salute e benessere; di medicina digitale e intelligenza artificiale; di come la genetica consenta terapie tailor made per le patologie oncologiche; di quanto prevenzione e tecnologia siano armi fondamentali per la cura delle patologie cardiache; di movimento e dieta sana per combattere obesità e diabete; e ancora, di come alimentazione e smartphone contribuiscano alla cura delle patologie dell’occhio.

SIPARIO! Il format digitale

Nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio, quest’anno SaluTO avrà una veste completamente innovativa: Sipario!, ideato da YEG! Your Event Group, come contenitore per il web che recupera e riedita in chiave digitale le ambientazioni degli eventi in presenza a cui siamo abituati, esaltando il valore storico e architettonico dei teatri delle nostre città, scelti come location. Un format che non solo porta di nuovo in primo piano il significato e il valore della sede dell’evento, ma contribuisce a riattivare l’economia del territorio, coinvolgendo fornitori locali e aiutando le strutture a superare questo difficile momento.

Comitato Direttivo

Ad aprire le porte della scienza medica al grande pubblico un Comitato Direttivo formato da esperti torinesi della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino: Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Stefano Bruschi, professore ordinario di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica; Paolo Fonio, professore ordinario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo e coordinatore di SaluTO; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radioterapia e direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.