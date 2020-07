Domenica 12 luglio chiuso un tratto della A26 per il recupero di un ordigno bellico

Condividi su

Di

Pubblicato il

Si preannuncia una domenica da bollino nero per il traffico che collega il Piemonte e la Liguria causa la chiusura di un tratto della A26 per gran parte della giornata. Domenica 12 luglio è prevista infatti la chiusura del tratto autostradale tra Ovada e Masone per consentire il recupero di una bomba americana da 225 chili circa risalente alla seconda guerra mondiale, per poi essere trasportata a Pegli e fatta brillare. Sarà vietato il transito anche sull'ex statale 456 del Turchino e sulla linea Genova- Acqui. Il rischio di trovarsi in code chilometriche è dunque molto elevato per chi domenica avesse intenzione di recarsi il Liguria.