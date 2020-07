Lastanzadigreta ed il Balletto Teatro di Torino per Scene Recovery

Bello poter ricominciare l’attività dei live nell’epoca post-covid e una delle prime occasioni) non sarà l’ultima) ce l’ha offerta “Scene”, un progetto di Rivolimusica ora diventato “Scene Recovery”, per permettere il recupero degli eventi annullati nel periodo del lock down.

Sul palco e sotto un magico connubio tra musica, con Lastanzadigreta nel loro nuovo lavoro, Creature selvagge, macchine inutili e danza con il Balletto Teatro di Torino.

Nel rispetto delle norme di distanziamento e dopo un piccolo ed iniziale senso di straniamento la serata si è fatta piacevole ed interessante, grazie alla raffinata interpretazione de Lastanzadigreta, gruppo che da sempre fa della ricerca e della bellezza dei suoni il loro marchio di fabbrica, insieme ai danzatori del Balletto Teatro di Torino, che davanti e sopra il palco hanno disegnato una perfetta cornice di movimenti e di eleganza alla serata.

Lastanzadigreta

Alan Brunetta, percussioni, marimba, tastiere, bidoni

Leonardo Laviano, voce, chitarre

Umberto Poli, chitarre, cigar box

Flavio Rubatto, theremin, didjeridoo, sintetizzatori, voce

Jacopo Tomatis, mandolini, sintetizzatori, giocattoli, voce

Con la partecipazione di Balletto Teatro di Torino

Lisa Mariani, Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Hillel Perlman, Emanuele Piras

Una ricca fotogallery per celebrare degnamente il ritorno sotto un palco, intanto Scene Recovery continua con:

Giovedì 16/07/20

Ore 21:30

Ensemble Sentieri Selvaggi

Mirco Ghirardini – clarinetto

Piercarlo Sacco – violino

Andrea Rebaudengo – pianoforte

Musiche di Milhaud, Bartok, Panni, Boccadoro, Stravinsky

Ingresso gratuito

Sabato 18/07/2020

Ore 21:30

L’Atlante della Polvere

musiche originali di Egle Sommacal, coreografia a cura del Balletto Teatro di Torino

Elaborazione coreografica a cura dei danzatori del BTT

Lisa Mariani, Nadja Guesewell, Viola Scaglione

Flavio Ferruzzi, Emanuele Piras, HillelPerlman

Una coproduzione Balletto Teatro di Torino/Scene_Teatro Fassino

Ingresso 5 euro

Martedì 21/07/2020

Ore 18:00

Ciclo – Family Concert (3-10 anni)

Dove vanno a finire i palloncini

Assemblea Teatro

Ingresso 5 euro

Settembre 2020

Circolo della Musica_via Rosta 23, Rivoli

Teatro Fassino_via IV novembre, 19, Avigliana

Sabato 12/09/2020

Ore 21:00

Teatro Eugenio Fassino_Avigliana

Talk Talk. Before the silence

Federico Sacchi, musicteller

Regia: Federico Sacchi e Marzia Scarteddu

Una coproduzione Docabout e Teatro Stabile Torino

Ingresso 5 euro

Domenica 13/09/2020

Ore 16:00

Teatro Eugenio Fassino_Avigliana

Biancaneve e i sette nani

Cattivi Maestri

Ingresso 5 euro

Martedì 22/09/20

Ore 21:00

Circolo della Musica_Rivoli

Mistero Buffo50

Di Dario Fo e Franca Rame,

con Mario Pirovano

Ingresso 5 euro

Sabato 26/09/2020

Ore 21:00

Teatro Eugenio Fassino_Avigliana

FUNfara

Banda Osiris

Ingresso 5 euro

Domenica 27/09/20

Teatro Eugenio Fassino_Avigliana

Ore 21:00

Una lacrima di vov

Quinta Parete

Tratto da “L’Atlante dell’invisibile” di Alessandro Barbaglia

Ingresso 5 euro

La Stagione SCENE 2019/2020 è stata realizzata con il maggior sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “PerformingArts”. Con SCENE l’Istituto Musicale Città di Rivoli G.Balmas in partenariato con il Teatro Fassino di Avigliana e l’associazione Revejo è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta