La bandiera del Piemonte illuminerà per un’intera settimana, da domenica 19 a domenica 26 luglio, la Sacra di San Michele, monumento simbolo della nostra regione. L’iniziativa nasce nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per il 50° anniversario della Regione Piemonte e “vuole essere occasione per ritrovare un sentire comune attorno ad un simbolo di identità e coesione, il Drapò”.