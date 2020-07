Meteo, mercoledì allerta gialla su Torinese e Cuneese

Dopo qualche giorno di dominio dell’alta pressione africana, con massime a 32-33 gradi, in Piemonte tornano i temporali. Lieve instabilità nella giornata di oggi, spiega la Protezione Civile, in aumento progressivo da domani, in particolare sulla zona del Cuneese, con fenomeni localmente molto forti dal pomeriggio.

L’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso l’allerta gialla per i forti temporali previsti sul basso Torinese e sul Cuneese. Giovedì sera, invece, è attesa una vera e propria perturbazione atlantica che attraverserà il Piemonte tra la notte e la mattinata di venerdì.