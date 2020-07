Mercoledì 29 luglio, Torino Outlet Village incontra il cinema

Mercoledì 29 luglio un’esclusiva iniziativa in occasione del ventennale di Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema nell’ambito di Torino Città del Cinema 2020

Torino Outlet Village, polo dello shopping accessibile alle porte dal capoluogo piemontese, torna protagonista dell’estate culturale del torinese. Mercoledì 29 luglio alle ore 18:00, presso la cittadella del lusso, un evento esclusivo dedicato a Torino Città del Cinema 2020, in compagnia di tanti ospiti illustri ed esperti del settore cinematografico.

Per l’occasione la piazza centrale di Torino Outlet Village verrà allestita nel rispetto delle normative vigenti riguardo il distanziamento sociale e la sicurezza per poter accogliere tutti gli appassionati di cinema che vorranno partecipare all’evento, totalmente gratuito.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto contattando l’infopoint del Village al numero 011 19234780.

I temi principali dell’evento, presentato dal giornalista Enrico Cocciulillo, sono Torino Città del Cinema e il cinema nel territorio piemontese. Ospiti d’onore che daranno ulteriore lustro alla manifestazione, Steve della Casa conduttore di Hollywood party e critico cinematografico di grande esperienza, programma radiofonico di Rai Radio3, e Paolo Manera direttore di Film Commission Torino Piemonte.

Sul palco si alterneranno volti noti del mondo cinematografico che affronteranno argomenti differenti inerenti il cinema a livello territoriale. Gigi Roccati, regista e sceneggiatore e Max Ferro parleranno del cinema a Torino. Arianna Trono, direttrice di produzione, esporrà tutto il cinema che si svolge a Torino e tratterà dell’elevazione del cinema del territorio.

L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione e della presenza di Film Commission Torino Piemonte che lo scorso 20 luglio ha compiuto 20 anni.

Al parterre d’eccezione si aggiungeranno altri nomi illustri:

Anna Cuculo, attrice di teatro e regista

Stefano Bianco, attore di cinema e teatro

Franca Giusti, giornalista e autrice

Gianluca Orrù, direttore di Tekla tv

Hank Cignatta, conduttore radio, autore

Younis Tawfik, scrittore e giornalista

Alessandro Bocchi, giornalista

Emanuele Franzoso, giornalista

Sara Falco, attrice

A scaldare il pubblico con la sua ironia e la sua verve, il mitico Maurizio Mattioli. L’attore romano parlerà della sua carriera, delle sue esperienze cinematografiche e teatrali, e regalerà al pubblico alcune battute estratte dal suo ultimo film AMMEN.

“Siamo molto felici di poter riaprire i nostri spazi ad iniziative culturali che celebrano il territorio che ci ospita

– dichiara la Direzione di Torino Outlet Village – Da oltre 3 anni cerchiamo di coinvolgere le eccellenze della nostra terra e di unirci a loro per offrire un’esperienza a 360°. È un aspetto ormai fondamentale della nostra strategia e dell’approccio verso i nostri ospiti, dai residenti ai tanti stranieri. Pensiamo che soprattutto oggi la clientela sia sempre più attenta ed esigente e per questo mettiamo a disposizione la nostra esperienza nell’accoglienza per concedere momenti unici dove il piacere di fare shopping scontato in un ambiente elegante, raffinato, assolutamente sicuro ed a misura di famiglia si possa unire a contenuti culturali legati al territorio”