Il numero dei positivi al Coronavirus a Saluzzo, nel Cuneese, balza da 8 a 22 in pochi giorni. Non risultano pazienti con sintomi gravi, e la maggior parte dei nuovi contagi è asintomatico. I casi sarebbero circoscritti ad una comunità di accoglienza cittadina, già oggetto di contagio un paio di mesi fa, che si occupa in particolar modo di migranti africani.