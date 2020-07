Un’azienda torinese, la “Eggers” ha ricevuto delle somme per gestire la campagna di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante le primarie del PD. Questi pagamenti sono al vaglio del pm torinese Giovanni Caspani in un’inchiesta ramificata dal fascicolo della Procura di Bari sui presunti illeciti dei finanziamenti per la campagna 2017 dello stesso Emiliano.

Foto di Damiano Zoffoli CC BY-SA