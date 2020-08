Piemonte in aiuto alla Lombardia a Malpensa per i tamponi ai viaggiatori

Ci saranno anche operatori sanitari piemontesi nelle fila di quelli che eseguiranno i tamponi rapidi a Malpensa. Dato che molti dei viaggiatori in arrivo a Malpensa che provengono da Grecia, Spagna, Croazia e Malta sono anche piemontesi, la Regione ha deciso per il rinforzo già in aeroporto. Questa decisione serve per velocizzare la procedura ed evitare il disagio e la necessità di un successivo passaggio presso i servizi delle Asl. Le Aziende sanitarie locali comunque dovranno predisporre un punto di accesso diretto senza prenotazione come già avviene all’Amedeo di Savoia di Torino e in parte anche alla Città della Salute al centro prelievi in corso Bramante.