Colletta dei vicini per la famiglia Lassiri dopo la tragica morte delle due sorelline in campeggio

Dopo la morte di Malak e Jannat, le due sorelline di 14 e 3 anni, decedute nella loro tenda in campeggio a Marina di Massa Carrara, schiacciate da un albero, i vicini di casa del complesso popolare di corso Molise di Torino hanno voluto far sapere la loro vicinanza con un cartello e una raccolta fondi. Un gesto spontaneo per aiutare la famiglia in questo momento di grande difficoltà.

Non li lasceremo soli — dichiarano i vicini del grande complesso popolare nel quartiere le Vallette —. Devono affrontare una tragedia enorme e dare un piccolo contributo è il minimo che possiamo fare.

Intanto, è arrivata martedì in serata la notizia dei due avvisi di garanzia ai due soci titolari del camping Verde Mare per omicidio colposo e lesioni gravi. Un agronomo è stato incaricato di indicare lo stato dell’albero, se era prevedibile un’epilogo del genere.

