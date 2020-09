Quattro piemontesi alla finale di Una ragazza per il cinema 2020

Saranno quattro le ragazze piemontesi che parteciperanno alla finale di Una Ragazza per il Cinema 2020, lo storico concorso capitanato dal Patron Antonio Lopresti e Daniela Eramo che arriva alla sua XXXII Edizione. La finale si terrà domenica 6 settembre a Taormina nel meraviglioso Resort di Capo Dei Greci. In gara 100 ragazze provenienti da tutte le regioni Italiane.

Mirella Rocca, responsabile Piemonte Liguria e Valle D’Aosta:

“Il 2020 è stato fino ad ora un anno difficile, e qui in Piemonte come in Liguria, non si è potuto lavorare come tutti gli anni, con il divieto della grandi manifestazioni, quindi ho creato dei casting personali presso la mia sede di Torino per la selezione delle nuove ragazze tutte molto belle e talentuose. In ognuna di loro s’intravede il sogno di poter accedere nel mondo dello spettacolo come nel cinema, ed il mio consiglio per tutte è sempre solo quello di studiare e formarsi, perché senza studio senza preparazione non si arriva da nessuna parte. Fare l’attore è tanto sacrificio, tanto lavoro, ma se lo desideri con tutta te stessa, prima o poi quella porta si aprirà, ma devi crederci sempre. Una Ragazza per il Cinema apre le porte al futuro, e sicuramente anche quest’anno per tutte le ragazze sarà una grande esperienza.

Questo Concorso mi ha dato tanto, come io ho dato il massimo dell’impegno e dedizione e con molta serietà, ed è per questo che credo molto nella crescita di questo grande progetto ideato dal Patron Antonio Lopresti trentadue anni fa”.