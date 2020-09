Maltempo Piemonte: operai bloccati dalla piena del torrente ad Acqui Terme | Video

Il maltempo prevista ha particolarmente colpito la zona di Acqui Terme. Nove operai sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nel rio Medrio. Come riferito dalla sala operativa provinciale, stavano effettuando lavori di pulizia quando sono stati bloccati da un’onda di piena causata dalle abbondanti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato soprattutto la vicina Bistagno, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Sette operai sono riusciti a sistemarsi sul tetto di un escavatore e di un camioncino e sono stati recuperati con corde e scale. Gli altri 2, invece, travolti dalla corrente, sono stati trascinati nel fiume Bormida per poi essere soccorsi e riportati a riva. Uno è stato trasportato in ospedale per controlli.

