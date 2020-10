Esonda un torrente a Limonetto, l’impressionante video del Centro Meteo Piemonte

In sette ore 300 mm di pioggia si sono abbattuti sulla zona del colle del Tenda portando all’esondazione di molti torrenti. A Limonetto come si vede nel video del Centro Meteo Piemonte è esondato un torrente che dista circa 100 metri dalla strada del parcheggio per le piste da sci. Il torrente è uscito dall’alveo all’altezza del ponte sotto la cascata di Wonderfalls, dove arrivano anche il San Lorenzo ed il Salauta.

A Limone Piemonte è esondato il Vermenagna, che a livello della passerella di via Molino Sottano è già fuoriuscito dal suo letto e sta per entrare all’interno di un’abitazione. Il sindaco Massimo Riberi ha disposto la chiusura della strada Romana, di viale Valleggia e della strada statale 20 dal bivio della caserma dei carabinieri.

⚠️ Situazione molto critica a Limonetto (CN) ⚠️ Posted by Centro Meteo Piemonte CMP on Friday, October 2, 2020

Aggiornamento delle 22:

Limone Piemonte è stata allagata dall’esondazione del torrente Vermenagna. Di seguito l’immagine di una città inondata e isolata.