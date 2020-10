Sulla circolare della Regione Piemonte riguardo l’aborto farmacologico arrivano le prime reazioni dalle opposizioni

Dopo l’emanazione della circolare da parte della giunta regionale riguardo la somministrazione della pillola abortiva RU486, in controtendenza rispetto all’indirizzo governativo, arrivano le prime reazioni da parte delle opposizioni nel consiglio regionale.

Francesca Frediani, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle dichiara: “Valutiamo tutte le strade per fermare questa manovra, compreso il ricorso al TAR, questa è un’operazione politica sul corpo delle donne”.

Le fa eco la collega Sarah Disabato, Consigliere regionale M5S: “Il piano oscurantista della destra, soldi ai provita e no alla RU486 nei consultori. Inorridisco di fronte all’insistenza dell’Assessore Marrone nel voler osteggiare a tutti i costi il Ministero della Salute sul tema dell’aggiornamento delle linee guida in materia di aborto farmacologico. La proposta di inserire le associazioni Pro Vita nel percorso di scelta di una donna è altamente pericolosa e lesiva. Se l’Assessore desidera frequentare certe piazze oscurantiste è libero di farlo, ma non permetteremo mai che si rischi di importare idee così becere e retrograde all’interno di luoghi sensibili come i consultori”.