L’esondazione del Sesia trancia i cavi della fibra ottica, gravi disagi per gli ospedali di Borgosesia, Gattinara e Coggiola

L’esondazione del Sesia di queste ore, dovuta all’intenso maltempo che si è abbattuto sul Piemonte, ha provocato svariati danni, tra i tanti l’aver sradicato i cavi della fibra ottica creando parecchi disagi anche alle strutture ospedaliere di Borgoseisa, Gattinara e Coggiola.

A causa di questo disagio nelle tre strutture ospedaliere sono state chiuse le sale operatorie, fermati i prelievi, le visite e gli esami. Al momento, dunque, non sono in funzione i programmi che normalmente vengono utilizzati per erogare le prestazioni sanitarie.