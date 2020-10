Maltempo, Il Piemonte chiede l’accesso al Fondo di solidarietà europeo

Ho sollecitato con forza un sostegno dell’Europa al nostro territorio duramente colpito dall’alluvione del 2 e 3 ottobre. Il Piemonte ha chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà europeo e se il riscontro, come ci auguriamo, sarà positivo, entro tre mesi avremo a disposizione una parte importante di risorse per gli interventi di ricostruzione e di sostegno alle nostre aziende e famiglie”.

Così il governatore Alberto Cirio di ritorno dalla sua missione a Bruxelles.

“Ieri – precisa – durante la plenaria del Comitato delle Regioni, dove ho l’onore di rappresentare l’Italia, ho rivolto l’appello direttamente alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ho segnalato la grave situazione in cui ci troviamo anche al commissario europeo al Bilancio Hahn e all’Economia Gentiloni”. Cirio ribadisce che il Piemonte ha chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà europeo “insieme alla Liguria e alla Francia, territori che come noi hanno subito enormi danni per questa calamità. La risposta – spiega – dipenderà dal rapporto matematico tra il Pil dell’area interessata e i danni subiti, un meccanismo complesso su cui mi è stato garantito che gli uffici europei si metteranno subito al lavoro per capire se abbiamo le caratteristiche necessarie a ottenere questi fondi”.