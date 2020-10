Assalti ai distributori di carburante in Piemonte, tre arresti

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Alessandria, coadiuvati da colleghi della Tenenza di Cattolica (Rimini), hanno sottoposto a fermo 3 persone con l’accusa di assalti alle colonne self service nelle stazioni di servizio nelle province di Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria e Modena, commessi tra giugno e agosto 2020. Sono stati fermati in provincia di Rimini.

Le indagini erano state avviate a dopo il rinvenimento, la mattina del 25 luglio a Serravalle Scrivia, di un ‘Fiat Doblò’ dei vigili del fuoco di Piacenza rubato con una pala meccanica gommata, utilizzata poco dopo per entrare in azione. Addebitati agli indagati: 9 assalti per circa 150mila euro; 10 furti di mezzi d’opera e 2 auto; uno di generi alimentari in un supermercato (700 euro) e uno di tabacchi e contanti (3mila). Base logistica un’abitazione di Morciano di Romagna (Rimini) dove sono stati trovati circa 12mila euro in banconote da 50 a 5 euro, ritenuti provento di reato. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per stabilire la destinazione del contante rubato e ad attribuire eventuali altri colpi.