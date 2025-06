La gelateria Casa Clara di Torino non chiude più: solo un momento di sconforto

TORINO – Contrordine: la gelateria Casa Clara di Torino non chiude più. La titolare aveva dato l’annuncio della chiusura pochi giorni fa sui social della gelateria con un post pieno di amarezza e sconforto, parlando di poca riconoscenza e nessun aiuto dal quartiere e dalla città, lamentando di aver aperto un presidio di comunità e di sicurezza in una zona difficile e di non aver avuto gli appoggi che si aspettava.

Ora però arriva la marcia indietro: Casa Calara non chiude. La gelateria di via Stradella a Torino continuerà ad essere a disposizione dei cittadini del quartiere. Silvia Wdowiak, la titolare, ha raccontato a EatPiemonte che “il post è figlio di un momento di sconforto perché come Casa Clara ci sentiamo soli. Io voglio assolutamente continuare l’attività, ma la politica ci ha lasciati soli”.

L’avventura quindi continua e si può festeggiare ovviamente andando a prendere un bel gelato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese