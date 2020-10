Cancellata per il coronavirus l’edizione 2021 dello Storico Carnevale di Ivrea

Il CdA della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, a seguito della riunione dell’8 ottobre con l’Amministrazione Comunale e con le Componenti tutte e della successiva Conferenza dei Capigruppo consiliari

del 14 ottobre, preso atto dell’evolversi della crisi sanitaria globale e delle relative limitazioni rese necessarie dall’epidemia da COVID-19, conferma in via definitiva la cancellazione dell’edizione 2021 del Carnevale.

La nostra manifestazione è una straordinaria macchina che coinvolge migliaia di persone, tutti uniti nel realizzare al meglio una festa conosciuta in tutto il mondo proprio per la sua straordinaria unicità: oltre un terzo delle persone partecipanti sono attori protagonisti di momenti non modificabili. Proprio la natura e le caratteristiche dello Storico Carnevale di Ivrea non consentono di immaginare un’edizione limitata, nel rispetto doveroso e responsabile delle normative vigenti, al punto da essere profondamente e irrimediabilmente snaturata.

La scelta di una cancellazione, dolorosa quanto purtroppo inevitabile, è stata presa proprio nel rispetto dell’integrità della manifestazione, delle figure storiche che la animano, dei tanti volontari, degli aranceri, di tutte le persone coinvolte e delle migliaia di visitatori che ogni anno accorrono da ogni parte del mondo proprio per assistere a qualcosa di unico. Questa decisione è stata condivisa con le Componenti e con l’Amministrazione Comunale, tutti concordi nel ritenere impossibile l’organizzazione della nostra festa così come la conosciamo. Sono ancora vividi nella nostra memoria le sensazioni di impotenza e lo sconforto che ha colto tutti al momento dell’interruzione dell’edizione 2020. Sono momenti che nessuno di noi vuole rivivere.

Cogliamo l’occasione per far sentire la vicinanza della Fondazione alle persone colpite da COVID-19, alle loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato senza sosta per la nostra comunità e ci auguriamo di ritrovarci nel 2022 a vivere ancor più intensamente tutte le emozioni del nostro amato Carnevale.