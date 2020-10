Muore la presidente della Calabria Jole Santelli, la vicinanza delle istituzioni piemontesi

La morte prematura di Jole Santelli, 52 anni, presidente della Regione Calabria, da tempo malata di cancro, ha suscitato emozione e stanno arrivando le prime reazioni di vicinanza anche dal mondo politico piemontese.

La sindaca di Torino Chiara Appendino:

La morte della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è una notizia terribile per la Regione e per il Paese intero. Io e tutta la Città di Torino esprimiamo profonda vicinanza ai famigliari e a alla comunità calabrese.

Il coordinamento regionale di Forza Italia in Piemonte:

Tutto il partito piemontese di Forza Italia si stringe attorno alla famiglia di Jole Santelli per la sua tragica scomparsa. Jole è sempre stata una “guerriera”, nulla era riuscita a fermarla dal suo impegno per i nostri valori e per la sua terra. Siamo profondamente scioccati per questa notizia e ci spiace che la Calabria e l’Italia venga privata della sua passione, della sua decisione e del suo sorriso. Jole rimarrai sempre nei cuori di tutti noi eletti, dirigenti, militanti e simpatizzanti azzurri