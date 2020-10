Smantellata organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

I carabinieri del Noe di Milano, con la collaborazione dal Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e dai Comandi provinciali competenti territorialmente stanno eseguendo numerosi arresti e un decreto di sequestro preventivo emessa dal gip del tribunale di Milano su richiesta della D.D.A. Sono 400 i militari impegnati nell’operazione. Nel mirino c’è un’organizzazione ritenuta responsabile di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di rifiuti non autorizzata” e “realizzazione di discariche abusive” attive principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che ha smaltito illecitamente circa 24.000 tonnellate di rifiuti provenienti da vari impianti del Nord Italia.