Xiaomi: rinviata l’apertura del nuovo Mi Store alle porte di Torino

Nel rispetto del Decreto firmato dal Presidente della Regione Piemonte, che dispone la chiusura dei centri commerciali durante il fine settimana, l’inaugurazione del nuovo Mi Store di Xiaomi previsto per domani, 23 ottobre, all’interno del centro commerciale Shopville Le Gru, a Grugliasco è stata rinviata. La decisione è stata presa nel rispetto dell’attuale situazione sanitaria, per evitare assembramenti nella giornata di domani.

L’apertura del nuovo Mi Store è stata riprogrammata per mercoledì 4 novembre, salvo nuove disposizioni.

Durante questo periodo delicato, tutti i Mi Store hanno rispettato rigorosamente i protocolli di sicurezza e hanno messo in atto una serie di misure efficaci a garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili. Xiaomi e Mi Store Italia continueranno a lavorare insieme per garantire che vengano rispettate tutte le misure previste dalle normative anti-contagio per accogliere i propri clienti e tutelare la loro salute e sicurezza.

“Per noi i Mi Store sono un modo insostituibile per stare vicino ai consumatori e sappiamo che anche per i nostri fan visitare i nostri negozi è sempre un’esperienza speciale e privilegiata. Ogni apertura è quindi anche un’occasione per conoscere nuovi appassionati del brand e per instaurare con loro un rapporto di fiducia. Come abbiamo però più volte sottolineato, la sicurezza dei nostri utenti, partner e collaboratori viene prima di tutto, pertanto la scelta di posticipare l’apertura di Grugliasco di qualche giorno per evitare possibili assembramenti è per noi un ulteriore segnale di grande responsabilità sociale” – dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

“Nonostante il periodo straordinario che tutti noi stiamo affrontando, stiamo lavorando con passione e con impegno per rispettare le promesse fatte ai nostri clienti. Le attività all’interno di tutti i nostri Store stanno proseguendo con regolarità e nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, quindi non vediamo l’ora di poter far toccare con mano l’ampia varietà dell’ecosistema di prodotti Xiaomi a tutti i Mi Fan piemontesi che hanno tanto atteso questa nuova apertura e offrire loro la migliore esperienza di acquisto” – ha continuato Paolo Mastrojanni, Retail Director Mi Store Italia.

In occasione della nuova apertura rimarrà valida l’attività di “sottocosto” su tanti prodotti e ci saranno come sempre grandi sorprese per tutte le persone che parteciperanno.