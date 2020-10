Nuovo Dpcm: altamente sconsigliati spostamenti tra Regioni e Comuni

“E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. E’ quanto prevede il nuovo Dpcm in merito agli spostamenti. Non c’è quindi il divieto di muoversi tra Regioni e Comuni ma spostarsi è comunque altamente sconsigliato. Conte ha ribadito inoltre che nel Dpcm non è stato introdotto il termine “coprifuoco”: rimangono tuttavia in vigore quelli decisi da diverse regioni, come il Piemonte.