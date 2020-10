Stasera a Torino due iniziative di protesta contro le misure dell’ultimo Dpcm

Le due iniziative sono state al centro dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha stabilito che le due manifestazioni si potranno tenere regolarmente ma non potranno trasformarsi in cortei e dovranno sciogliersi entro le 22:30. Di seguito la nota pubblicata sul sito della Prefettura di Torino:

Riunione questa mattina, in videoconferenza, del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui hanno preso parte Prefettura, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte e rappresentanti delle Forze dell’ordine sulle problematiche legate all’attuazione del D.P.C.M. del 24 ottobre. Tra i temi all’ordine del giorno, le due manifestazione annunciate per la serata di oggi in piazza Vittorio Veneto e in piazza Castello, organizzate per protestare contro le nuove misure previste dal D.P.C.M. per il contenimento del contagio da Covid 19. In proposito si è tra l’altro concordato di richiamare i partecipanti all’esigenza che le manifestazioni si svolgano in forma statica e con il rispetto delle regole di distanziamento sociale e dell’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, e con esclusione di ogni forma di corteo. Inoltre in relazione all’attuale ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione Piemonte sul divieto di spostamento dalle 23,00, si è condivisa la raccomandazione che le manifestazioni abbiano termine entro le 22,30. Gli esercenti dei locali siti nelle zone interessate dai presidi serali saranno invitati a scopo precauzionale a rimuovere i tavolini e i materiali dei déhors posizionati sul suolo pubblico. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per la durata delle manifestazioni nelle piazze Castello e Vittorio Veneto le corse dei mezzi GTT saranno sospese o deviate, e sarà disposta la chiusura del parcheggio di Piazza Vittorio Veneto dalle 20,30. Saranno disposti i servizi necessari a garantire l’esercizio della libertà di manifestare pacificamente nel massimo rispetto anche delle misure e delle regole legate all’emergenza epidemiologica.