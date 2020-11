Il bollettino del Coronavirus in Italia del primo novembre 29907 nuovi positivi, 208 decessi

Sono 29.907 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, durante le quali sono deceduti 208 pazienti. 208le vittime. Sono 1.939 i ricoveri in terapia intensiva, +96. In Lombardia 8.607 casi, in Campania 3.860, in Toscana 2.379.

I posti letto occupati nei reparti Covid sono 936 in più di sabato e 96 positivi in più si trovano in terapia intensiva. I tamponi processati sono stati 183.457, di cui 117.478 diagnostici (25,46% di tasso di positività). Le regioni con il maggiore incremento sono Lombardia (8.607), Campania (3.860) e Toscana (2.379). Oltre duemila casi anche nel Lazio (2.351), in Veneto (2.300) e Piemonte (2.024). In Emilia-Romagna le positività rintracciate sono 1.758 e per la prima volta anche la Sicilia segnala più di mille casi, 1.095. Per la prima volta nessuna regione è al di sotto dei 100 casi.