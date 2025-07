Dopo una breve tregua, in Piemonte torna il caldo da bollino arancione

TORINO – Dopo una breve tregua dal caldo intenso che ha interessato il Piemonte, e più in generale il nostro Paese, e una parentesi instabile che ha causato non pochi danni, ecco che tornano ad alzarsi le temperature.

Per quanto riguarda Torino, oggi vivrà una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature massime che toccheranno i 36°C percepiti nel pomeriggio. Secondo Arpa Piemonte, infatti, per i prossimi giorni il Piemonte si troverà ancora sotto l’influsso di un’area di alta pressione di matrice africana.

Per questo motivo Arpa ha emesso un bollettino di prevenzione delle ondate di calore di livello 2 arancione per l’intera regione nella giornata di domani, venerdì 4 luglio. Il bollino arancione indica un moderato disagio, con condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili.

Per la giornata di oggi, in molte zone del Piemonte, permane il livello 1 giallo, che indica condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute.

