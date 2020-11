A partire dal 12 novembre e fino al 21 prossimo non sarà possibile effettuare gli esami di guida per conseguire la patente in tutto il Piemonte. Lo ha annunciato il ministro ai Trasporti Paolo De Micheli, che ha firmato un decreto con cui stoppa gli esami pratici nelle zone rosse, tra le quali è compreso anche il Piemonte. Probabile che lo stop venga poi polungato. Immediate le proteste delle scuole guida.