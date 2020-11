Sono 25.853 i nuovi contagi da Covid, in leggero aumento rispetto al giorno precedente (23.232), ma a fronte di 230.007 tamponi (+40mila). Il rapporto positivi-tamponi scende a 11,2%.

Sono 722 le vittime, in calo rispetto agli 853di martedi, per un totale di decessi da inizio pandemia di 52.208. Crescono di 32 unità le terapie intensive, 3.848 in tutto. In Lombardia 5.173 nuovi casi, in Piemonte 2.878 e in Campania 2.815.