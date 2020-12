Coronavirus Italia, il bollettino di venerdì 11 Dicembre: +18.727 nuovi positivi, +761 i nuovi decessi

Questo è il bollettino emanato dal Ministero della Saluta in merito ai contagi e i decessi da coronavirus. Si registrano 18.727 casi, con 190.416 tamponi, e 761 morti. Terapie intensive -26, ricoveri -526. In Veneto 3.883 contagi, in Lombardia 2.938, in Puglia 1.813, nel Lazio 1.230. In Toscana altri 657, nelle Marche 483.

Il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segna un leggero incremento dei nuovi positivi, ma il tasso di positività resta stabile.