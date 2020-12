Superenalotto, doppietta di “5” in Piemonte

Continua il dicembre fortunato per il Piemonte al SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 10 dicembre, ha visto centrare due “5” in regione da 18.413,62 euro. Il primo è stato realizzato al Tabacchi Liu in via Livorno 3 a Torino mentre la seconda schedina vincente è stata giocata a Novara presso il Tabacchi in viale Giulio Cesare 42C. La rincorsa al “6”, invece, ripartirà domani con l’ultimo concorso della settimana dove sarà in palio un Jackpot da 76,2 milioni di euro.