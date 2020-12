Piero Angela compie 92 anni, auguri al più grande divulgatore scientifico italiano

Piero Angela compie 92 anni. Il più amato e longevo divulgatore scientifico è nato a Torino il 22 dicembre 1928. Una vita dedicata alla scienza e alla divulgazione per il grande pubblico. Fu lui ad introdurre in Italia trasmissioni dal taglio anglosassone di grandissimo successo, a partire da Destinazione Uomo, nel 1971 e poi l’enorme successo di Quark, che cominciò la sua avventura nel 1981 e, in varie forme, prosegue ancora oggi.

Nel 1989 fondò il Cicap, l’associazione per i controllo sulle pseudoscienze. Grande pianista, ha ricevuto nella sua vitaa 12 lauree honoris causa e decine di altri riconoscimenti.

Gli auguri della redazione di Quotidiano Piemontese con una puntata di una delle sue trasmissioni