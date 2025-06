Serravalle Scrivia, sei feriti in un doppio incidente sulla SS 35 bis

SERRAVALLE SCRIVIA – Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un doppio incidente avvenuto nella serata di sabato 28 giugno a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria. Lo ha comunicato l’ufficio stampa della Centrale operativa 118, precisando che il bilancio complessivo è di quattro codici gialli e due codici verdi.

Secondo una prima ricostruzione, tutto si è verificato lungo la SS 35 bis dei Giovi, nei pressi dello stabilimento Elah Dufour Novi. Il primo impatto sarebbe stato un tamponamento tra due veicoli. Poco dopo, una terza automobile sopraggiunta avrebbe investito alcune delle persone coinvolte nel primo sinistro.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto. I feriti sono stati trasportati in tre diversi ospedali: due in codice giallo a Novi Ligure, uno giallo e due verdi a Tortona, e un altro in codice giallo ad Alessandria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novi Ligure e Alessandria, oltre ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

