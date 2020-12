E’ morto il fotografo Fabio Artesi dopo un mese di lotta al Covid

E’ morto oggi Fabio Artesi, fotoreporter torinese di 56 anni che ha collaborato con tante testate cittadine ed al momento era nella squadra di Torino Cronaca. rtesi eraa stato ricoverato il 17 novembre dopo aver contratto il coonavirus Covid-19 e per un mese ha lottato contro il virus.

Tante le iniziative a Torino che portano il suo nome. Tra tutte la nascita della pagina dedicata alla piccola Bea e alla sua malattia che aveva commosso e mosso tante persone in aiuto. Atesi è ricordato da tutti come un uomo dalla grande gentilezza e disponibilità, anche nel lavoro.

La redazione di Quotidiano Piemonte esprime il proprio dolore e la vicinanza alla moglie Simona e alla figlia Sonia.

Il sindaco di Venaria, dove viveva, Fabio Giulivi lo ricorda con un messaggio toccante:

Impossibile non rimanere sconvolti per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo. Un uomo meraviglioso, un padre e marito premuroso. Un amico per molti di noi oltre che un giornalista professionista capace di raccontare con passione le vicende del nostro territorio. Non solo da Sindaco, ma da persona che ha condiviso con Fabio momenti bellissimi, esprimo tutto il mio personale dolore. Alla figlia, alla moglie, a tutta la famiglia e ai colleghi sconvolti va il nostro pensiero. Ciao Fabio ci mancherai immensamente.