E’ morto Clemente Galleano, presidente di Bus Company e del consorzio Granda Bus

E’ morto a 73 anni Clemente Galleano, presidente di Bus Company e del consorzio Granda Bus, che raggruppa quindici aziende di trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo. Galleano era ricoverato da diverse settimane per aver contratto il Covid-19.

Figura di riferimento per il trasporto nel cuneese, nel 1973 aveva fondato la Seag a Villafranca Piemonte. Nel 2001, con l’acquisto di Ati Trasporti Interurbani Spa diventa il principale controllore del trasporto pubblico della Granda verso Torino. Nel 2015 nasce Bus Company.

I funerali di Clemente Galleano verranno celebrati lunedì 4 gennaio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Moretta, dove era nato.

Uncem esprime il cordoglio di tutti i Sindaci e delle Amministrazioni piemontesi per la morte di Clemente Galleano, imprenditore dei trasporti. Il Presidente della Delegazione piemontese Roberto Colombero, con il Presidente Onorario Lido Riba e con il Presidente nazionale Marco Bussone, si uniscono al dolore della famiglia Galleano e ricordano Clemente con affetto e stima. Moltissimi i progetti condivisi, con lui e con i figli Emanuela ed Enrico, sia con BusCompany e con GrandaBus, sia con il tour operator Linea Verde Viaggi. “A scuola di montagna”, catalogo di viaggi d’istruzione nelle zone montane per le scuole, e “Montagna per tutti” (il catalogo di itinerari per famiglie e terza età) ha visto sempre Clemente incoraggiare il lavoro fatto da Uncem insieme con Emanuela Galleano, con il supporto della Regione Piemonte, prima con Bruna Sibille, Mercedes Bresso e Gianna Pentenero e poi anche quando Alberto Cirio era Assessore al Turismo e all’Istruzione. Una famiglia che ha operato servizi di mobilità sui territori montani e numerose erano le iniziative che Clemente stava avviando con Uncem Piemonte, in particolare su idrogeno, trasporto a chiamata, mobilità smart. “Le proseguiremo con Emanuela, Enrico e tutto il board dell’azienda, nel nome di Clemente che ringraziamo per il grande impegno e il suo essere sempre gentile, sorridente, impegnato”, affermano Colombero e Bussone.