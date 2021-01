Lotteria Italia 2021, in Piemonte solo 4 premi da 50 mila euro

La Lotteria Italia 2021 non premia il Piemonte, dove sono stati assegnati solo 4 premi di seconda categoria da 50 mila euro. Due a Torino, uno a Cuneo e uno a Omegna.

L 297508 OMEGNA (VB)

L 252078 TORINO

A 439501 CUNEO

D 185616 TORINO

I premi rpincipali sono invece finiti a Pesaro (5 milioni), Prizzi, in provincia di Palermo (2 milioni), San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (1 milione), Altavilla Irpina, in provincia di Avellino (500 mila euro) e Cavarzere, in provincia di Venezia (250 mila euro)