Una piccola slavina si è staccata a Paesane, in Valle Po, travolgendo un’auto di passaggio sulla provinciale 331. Le due donne bordo non hanno subito danni e sono state aiutate dai passanti ad uscire dall’auto. E’ stato invece necessario l’intevento dei vigili del fuoco e dei tecnici della Provincia con i mezzi sgombraneve per ripulire la strada e rnderla di nuovo percorribile. Si tratta ovviamente degli effetti del Fohen, che per tutto il giorno ha soffiato sul Piemonte.