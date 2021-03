Aziona il freno d’emergenza in treno e poi si spoglia alla vista del controllore, denunciato

Interruzione di pubblico servizio e atti osceni in luogo pubblico. E’ l’accusa per un quarantottenne che nei giorni scorsi ha azionato il freno di emergenza a bordo di un treno regionale; in seguito, all’arrivo del controllore, si è denudato.

L’uomo, dopo accurate indagini, è stato rintracciato ad Alessandria dagli agenti polfer e poi denunciato.

Durante l’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta sono stati inoltre indagate 16 persone; 4.750 le persone controllate, di cui 1021 persone con precedenti.

307 invece le pattuglie impegnate nelle stazioni; 64 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 157 treni scortati. 30 i servizi lungo linea e 62 di ordine pubblico.

A Torino gli agenti del Settore Operativo di Porta Nuova hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un quarantaduenne romeno. L’uomo alla vista dei poliziotti ha cercato di dileguarsi e confondersi tra i viaggiatori ma, raggiunto, è stato accompagnato negli uffici di polizia. Il controllo esteso allo zaino, che aveva al seguito, ha permesso di ritrovare un coltellino a serramanico con lame di 8,5 cm e 6,5 cm.

Sempre ad Alessandria durante i servizi di vigilanza è stato denunciato un ventinovenne nigeriano per inottemperanza all’espulsione emessa dal Questore di Varese nel febbraio del 2019 ed inoltre è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria poiché inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Alessandria, emesso dal Questore di Alessandria in corso di validità.

A Novara gli operatori polfer hanno denunciato un italiano di 32 anni per minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché possesso di sostanza stupefacente.