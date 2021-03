La guerra contro il coronavirus nella terza ondata pandemica è ancora molto lontano da essere vinta in Piemonte. Questo è il risultato di una analisi empiriche delle mappe aggiornate in tempo reale dalla regione Piemonte, dei positivi per coronavirus in regione comune per comune salvate nei giorni 8, 15 e 29 marzo quindi a 1 settimana e poi 14 giorni di distanza.

Le mappe descrivono rispettivamente i cittadini attualmente positivi e il dato relativo degli attualmente positivi per 1000 abitante.

Il dato assoluto è fortemente cresciuto dall’8 al 15 marzo e poi si è stabilizzato per rimanendo alto e concentrato nelle grandi città per ovvie ragioni di densità di abitanti .

Il dato relativo è ancora invece in crescita sia come quantità di malati in crescita sia della diffusione dei malati nei diversi comuni soprattutto nelle province di Cuneo e Torino.