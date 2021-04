Valle d’Aosta e Piemonte zone rosse scuro per Covid secondo l’analisi di ECDC

Anche Puglia, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano diventano di colore rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie insieme a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e provincia di Trento.

Secondo lo schema di colori dell ECDC queste regioni hanno l’incidenza di contagio da Covid più alta di oltre 500 casi su 100 mila abitanti.

Nel resto dell’Europa, la situazione è peggiorata in Francia, Belgio e Olanda mentre resta Rosso scuro in Svezia, Romania, Repubblica Ceca e Polonia.