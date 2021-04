Chiara Appendino incontra i rappresentanti di Europa Verde

Il futuro di Torino e le priorità per le politiche cittadine sono state, questo pomeriggio, oggetto di un confronto in videoconferenza tra la sindaca Chiara Appendino, la viceministra all’Economia, Laura Castelli, la portavoce di Verdi – Europa Verde Piemonte, Tiziana Mossa, e i commissari di Europa VerdeTorino, Angela Plaku e Antonio Fiore.

“Quello odierno con i rappresentanti di Europa Verde è stato un incontro cordiale – sottolinea la sindaca Appendino -. Abbiamo parlato del futuro di Torino, condividendo l’idea che per la nostra città il tema dell’ambiente è prioritario. Sulla base di questa considerazione partiremo proponendo e organizzando anche momenti di confronto pubblico su questo argomento. Siamo pienamente d’accordo infatti che, sia in ottica recovery fund sia in chiave di sviluppo della città, i temi ambientali debbano essere collocati al centro dell’agenda politica”.