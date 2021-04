Schiuma nel Po a Torino, Arpa stabilisce stazioni di monitoraggio

Per meglio definire l’origine e la causa delle schiume che in questi giorni sono presenti sul Po nel tratto cittadino di Torino, Arpa Piemonte, ha definito un programma d’indagine a partire dalla prima settimana di maggio in una ventina di stazioni di monitoraggio.

Tali punti di monitoraggio, localizzati lungo il tratto del Po, del Chisola, del Sangone, della Dora Riparia e della Stura, saranno oggetto di un campionamento simultaneo, che verrà ripetuto anche in altri periodi dell’anno, che permetterà di identificare la dimensione del problema e le sue cause.