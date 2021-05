Apre a Torino nuova agenzia per il reclutamento di badanti e di colf

Dopo Varese e Novara, con le aperture ufficiali avvenute nei primi mesi dell’anno, Gallas Group sta per sbarcare anche a Torino, dove in questi giorni verrà ufficialmente inaugurata la nuova agenzia per il reclutamento di badanti e di colf. Una crescita che prosegue imperterrita: iniziata a Udine, dove ha sede l’impresa, e poi alimentatasi in Veneto, in Emilia Romagna, in Lombardia ed ora nel capoluogo piemontese, che diventa vero e proprio centro nevralgico nonché l’unica metropoli nella quale l’azienda friulana ha deciso di investire.

Non è un caso che i fratelli Lorenzo ed Alberto, titolari dell’omonimo Gruppo impegnato da una decina d’anni nel ramo assistenziale, abbiano optato per Torino: “Già nel Novarese – spiegano – abbiamo sùbito avvertito la necessità di una struttura come la nostra; il territorio si è dimostrato estremamente ricettivo e siamo convinti che anche a Torino, con il suo enorme potenziale, sapremo intercettare le esigenze di domanda ed offerta, garantendo immediatamente un servizio all’altezza con i nostri standard”.

La nuova filiale sarà ubicata in corso Regina Margherita 102 ed in un periodo in cui le famiglie sono maggiormente orientate all’affidamento domestico dei propri anziani piuttosto che alle case di riposo o alle Rsa, è lecito immaginare come il mercato dell’assistenza possa beneficiare di una nuova agenzia professionale, preparata e con un’esperienza decennale sparsa in tutto il Nord Italia.