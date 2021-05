Guardia di Finanza scopre yacht di lusso non denunciati al fisco: 22 persone di cui 15 torinesi segnalati

Avevano immatricolato gli yacht di lusso all’estero (Cannes, Bruxelles, Tolone, Ajaccio, Mentone e Londra), ma poi non l’hanno dichiarato al fisco. Nei guai 22 persone residenti in Lombardia e Piemonte, di cui 15 torinesi, che avevano ormeggiato le imbarcazioni nel ponente ligure. L’operazione, denominata “Forgotten Boats”, che è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Imperia ha permesso di individuare imbarcazioni da diporto del valore complessivo di 6 milioni 800 mila euro. Le sanzioni tra il 3% e il 15% del valore del bene non dichiarato per gli ultimi 5 anni di imposta varia da 200 mila a un milione di euro. Le indagini dei finanzieri di Imperia si collocano nell’ambito della strategia del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova che ha come fine quello di contrastare l’evasione fiscale internazionale nel settore del diporto nautico ligure.