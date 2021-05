Arte nelle corsie dell’Ospedale Regina Margherita per migliorare la vita dei piccoli pazienti

L’arte come mezzo per trasmettere bellezza, serenità e benessere ai piccoli pazienti ricoverati al Regina Margherita di Torino: è questo il significato profondo dell’opera Interno con bambini che giocano a carte (realizzata dal pittore svedese Hugo Salmson nel XIX secolo), riprodotta dall’urban visual artist Andrea Ravo Mattoni sulla parete di uno dei corridoi principali dell’Ospedale Infantile di piazza Polonia 94.

L’iniziativa è stata organizzata da UGI ONLUS, associazione impegnata da più di 40 anni nell’assistenza e nel supporto a bambini e ragazzi affetti da tumore e alle loro famiglie, in collaborazione con l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. Per UGI si tratta di un altro tassello nel percorso quarantennale di promozione della propria mission, che ha come obiettivo fondamentale non solo l’assistenza medica, sociale, economicae logistica ma anche la predisposizione di azioni volte a migliorare il benessere psico-fisicodei pazienti: “Esprimo una grande soddisfazione – dichiara il presidente Prof. Enrico Pira – per la riuscita di questo evento che si colloca nel programma di umanizzazione dell’Ospedale Regina Margherita, frutto delle continue iniziative della Prof.ssa Franca Fagioli e del Dott. Giovanni LaValle. La soddisfazione è doppia in quanto il risultato incontra i principi della mission di UGI a sostegno dei bambini e dei genitori che si cimentano quotidianamente con una neoplasia contratta in età pediatrica ed è al contempo frutto della catena di solidarietà di cui UGI è parte attiva. L’Artista di fama internazionale Andrea Ravo Mattoni, che oggi fa omaggio di una sua opera alla nostra collettività, è stato infatti presentato a UGI da un altro artista, Vanni Oddera, che si è molto adoperato a vantaggio dei bambini ricoverati al Regina Margherita o ospiti di UGI con le spettacolari evoluzioni motociclistiche del suo gruppo; un benefattore che ha coinvolto un altro benefattore nell’intento di alleviare la sofferenza di chi vive un momento molto difficile”.

Questa visione è condivisa anche dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, storica partner di UGI: “Siamo lieti ed onorati – afferma il Direttore Generale Dott. Giovanni La Valle – di avere un artista così importante come Ravo Mattoni al lavoro all’interno del nostro Ospedale Infantile Regina Margherita: per questo ringraziamo Ugi, che da sempre collabora con noi. Con quest’opera, il corridoio principale diventerà una pinacoteca a cielo aperto e ci permetterà di fare un tuffo dal classicismo nel contemporaneo. L’iniziativa ci permette di proseguire su quel percorso di umanizzazione del nostro nosocomio, che contraddistingue l’operato della direzione aziendale nell’ottica della salute psico-fisica dei nostri piccoli pazienti”.