Torna Stupinigi Sonic Park con 16 appuntamenti “limited edition”

Stupinigi Sonic Park alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (Nichelino) si presenta quest’anno in una nuova ed inedita “Limited Edition”: 16 appuntamenti per un festival unico fatto di veri e propri eventi esclusivi. Cambia la location: non più il parco, come da tradizione, ma il Cortile d’Onore con una scalinata molto ampia come palco naturale e la facciata della Palazzina di Caccia a fare da prestigiosa scenografia. Cambia il format: SSP 2021 sarà un’edizione limitata, più intima e raccolta, con posti contingentati, a sedere, per un numero ridotto di 1.000 spettatori, e con performance esclusive di grandi nomi italiani ed internazionali in versione unplugged o con progetti inediti. Cambiano, infine, anche gli artisti rispetto alle precedenti edizioni: nell’edizione della ripartenza, dopo lo stop del 2020, Stupinigi Sonic Park vuole essere un omaggio alla musica nei suoi più diversi generi e differenti stili musicali, da Marco Masini a Venerus, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Nek, Emma, Fabrizio Moro, Calibro 35, Robben Ford e Bill Evans, Max Pezzali, Ben Harper, Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Levante, Franco126, Psicologi.

“In questo anno fatto di distanze e solitudini, la musica dal vivo è uno degli elementi che più è mancato nelle nostre vite – spiegano Alessio e Fabio Boasi, Reverse Agency, produttori di Stupinigi Sonic Park -. Quest’estate Stupinigi Sonic Park vuole celebrare il ritorno della musica

nelle nostre vite. Un ritorno atteso, un omaggio alla “Musica” nella sua totalità e in tutti i suoi generi”.

“Siamo felici – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio – che ad accogliere Sonic Park sia proprio la suggestiva cornice sabauda della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Questa edizione, segnale della “ripartenza” anche dei concerti, è un traguardo importante per i cittadini piemontesi. Ma lo è anche per i tanti turisti che amano la nostra regione e che attraverso questo festival potranno tornare a respirare, finalmente in presenza, lo speciale connubio tra la musica e la bellezza del nostro territorio”.

“Stupinigi Sonic Park, anche in questa nuova formula “limited edition” – conferma il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo – è la dimostrazione che la nostra città è in grado di ospitare eventi culturali di livello nazionale ed internazionale”.

“Il ritorno del Sonic Park – aggiunge Michele Pansini, assessore alla Cultura di Nichelino – è un segnale di ritorno alla normalità, soprattutto per quel mondo legato alla musica, alla cultura e agli spettacoli che a causa del Covid ha subito, più di tutti, una brusca battuta d’arresto”.

“Stupinigi Sonic Park – conclude Diego Sarno, consigliere Regione Piemonte – è un progetto che abbiamo sognato e abbiamo reso possibile grazie al sostegno della Regione Piemonte, che speriamo possa aumentare per valorizzare il nostro territorio e il nostro turismo, dimostrando

una sinergia pubblico-privato molto positiva”.

Stupinigi Sonic Park è promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura in collaborazione con Fondazione Ordine Mauriziano e il patrocinio di Regione Piemonte. Una produzione Reverse Agency. HR Partner: Lavoropiù.

Quest’anno, inoltre, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro taglia il traguardo dei suoi 35 anni di attività e sarà charity partner di Stupinigi Sonic Park. Una significativa collaborazione con una delle realtà più importanti del nostro territorio, la quale da molti anni offre un contributo significativo alla sconfitta del cancro.

PROGRAMMA

Stupinigi Sonic Park parte mercoledì 30 giugno con Marco Masini in “ElettroAcustico 2021”. Giovedì 1° luglio Venerus, astro nascente del cantautorato italiano, porta dal vivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi l’atmosfera onirica di “Magica Musica”. Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360 gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Venerdì 2 luglio Antonello Venditti in “Unplugged Special 2021” ripercorre tutte le sue canzoni più conosciute, che hanno emozionato intere generazioni, mettendo in musica i sentimenti e l’amore, le tematiche sociali e culturali. Lunedì 5 luglio Umberto Tozzi, per la prima volta nella sua carriera, propone uno speciale concerto interamente acustico “Songs” con i suoi più grandi successi e alcune canzoni mai eseguite dal vivo. Giovedì 8 luglio Nek Filippo Neviani torna a suonare dal vivo con “Live Acustico 2021”. Venerdì 9 e sabato 10 luglio Emma in “Fortuna Live 2021” celebra i suoi primi 10 anni di carriera interpretando le sue canzoni più famose e presentando live i brani del suo ultimo disco “Fortuna”. Lunedì 12 luglio Fabrizio Moro con “Canzoni nella stanza – percorso unplugged” presenta i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima. Martedì 13 luglio la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, Calibro 35 torna in tour con “Post-Momentum”. Mercoledì 14 luglio, Robben Ford e Bill Evans affrontano un viaggio musicale che va da Miles Davis al blues, al contemporary jazz. Robben Ford è oggi uno dei più importanti chitarristi elettrici, conosciuto in particolare per il suo modo di cantare e suonare il blues ma anche per la sua capacità di trovarsi a suo agio in vari contesti musicali. Bill Evans, invece, ha debuttato sulla scena internazionale negli anni ’80 con Miles Davis per poi collaborare con John McLaughlin, Herbie Hancock e altre leggende del rock. Venerdì 16 e sabato 17 con “Max 90 Live” Max Pezzali porta in tour le hit degli 883, tutti i brani che hanno segnato un’epoca e la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90. Domenica 18 luglio il cantautore californiano

Ben Harper in una emozionante ed unica performance “A solo evening with Ben Harper” suona tutti i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar. Lunedì 19 luglio è in programma il live piano e voce di Gigi D’Alessio “Mani e Voce”. Martedì 20 luglio si presenta in un’inedita versione pianoforte e voce, dolcezza ed energia, la rocker Gianna Nannini con “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” a sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. “Dall’alba al tramonto live” è il tour di Levante che fa tappa giovedì 22 luglio a Stupinigi Sonic Park e che segue la pubblicazione dell’omonimo brano di Levante, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti poli opposti. Sabato 24 luglio con “Multisala Premiere” il protagonista è Franco126, l’artista che con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. Ultimo appuntamento domenica 25 luglio con Psicologi, i prodigi della generazione post millennial. Il duo formato da Drast (pseudonimo di Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu) si presenta con un full band elettrica e una selezione di brani dai due ep 2001 e 1002 e dal loro album d’esordio Millennium Bug.

CALENDARIO

_Mercoledì 30 giugno, ore 21

Marco Masini, ElettroAcustico 2021 – Biglietti da 30 a 55 euro

_Giovedì 1 luglio, ore 21

Venerus, Magica Musica – Biglietti da 22 a 31 euro

_Venerdì 2 luglio, ore 21

Antonello Venditti, Unplugged Special 2021 – Biglietti da 40 a 75 euro

_Lunedì 5 luglio, ore 21

Umberto Tozzi, Songs – Biglietti da 35 a 65 euro

_Giovedì 8 luglio, ore 21

Nek, Live Acustico 2021 – Biglietti da 30 a 55 euro

_Venerdì 9 e sabato 10 luglio, ore 21

Emma, Fortuna live 2021

_Lunedì 12 luglio, ore 21

Fabrizio Moro, Canzoni nella stanza percorso unplugged – Biglietti da 30 a 55 euro

_Martedì 13 luglio, ore 21

Calibro 35, Post Momentum Tour – Biglietti da 22 a 31 euro

_Mercoledì 14 luglio, ore 21

Robben Ford and Bill Evans, Miles, Blues and Beyond – Biglietti da 29,90 a 49,45 euro

_Venerdì 16 e sabato 17 luglio, ore 21

Max Pezzali, Max 90 live – Biglietti da 46 a 69 euro

_Domenica 18 luglio, ore 21

Ben Harper, A solo evening with Ben Harper – Biglietti da 57,50 a 98,90 euro

_Lunedì 19 luglio, ore 21

Gigi D’Alessio, Mani e voce – Biglietti da 35 a 65 euro

_Martedì 20 luglio, ore 21

Gianna Nannini, Piano Forte e Gianna Nannini La Differenza – Biglietti da 40 a 79 euro

_Giovedì 22 luglio, ore 21

Levante, Dall’alba al tramonto live – Biglietti da 34,50 a 46 euro

_Sabato 24 luglio, ore 21

Franco126, Multisala Premiere – Biglietti da 29,90 a 41,40 euro

_Domenica 25 luglio, ore 21

Psicologi, Estate 2021 – Biglietti a 28,75 euro

Tutti i biglietti sono in vendita su Ticketone (www.ticketone.it)