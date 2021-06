Il Piemonte e la provincia di Torino protagonisti nella estrazione della lotteria degli scontrini del 10 giugno. Premi a San Mauro Torinese, Orbassano, Bruino, Collegno, Chivasso e Moncalieri

Piemonte protagonista delle vincite mensili della lotteria degli scontrini di giovedì 10 giugno. Due dei 10 premi da 100 mila euro del concorso di giugno sono finiti in provincia di Torino, a San Mauro Torinese e Orbassano a cui si aggiungono altre vincite a Bruino, due a Collegno poi una anche a Chivasso e Moncalieri.

Come riscuotere i premi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Tutti i vincitori regione per regione

PIEMONTE – Bruino (TO), due a Collegno (TO), Chivasso (TO), Moncalieri (TO)

LOMBARDIA – tre a Milano, Gorgonzola (MI), Cormano (MI), Inveruno (MI), Mariano Comense (CO), Brescia

FRIULI VENEZIA GIULIA – San Giorgio della Richinvelda (PN)

LIGURIA – Genova, Sanremo (IM)

EMILIA ROMAGNA – Cesena (FC), Forlì (FC)

VENETO – Venezia

TOSCANA – Pisa, Siena, Carrara (MS)

MARCHE – Fermignano (PU)

LAZIO – Roma, Cerveteri (RM), Latina

ABRUZZO – Tortoreto (TE)

MOLISE – Campomarino (CB)

CAMPANIA – Casoria (NA)

PUGLIA – Casamassima (BA), Bari, Cellamare (BA)

CALABRIA – Catanzaro, Locri (RC), San Mauro Marchesato (KR)

SICILIA – Palermo, Comiso (RG), Rometta (ME)

SARDEGNA – Cagliari, Oristano