Tutti i 150 comuni in Piemonte dove si vota nelle prossime elezioni amministrative e comunali

Le Elezioni Amministrative 2021 si terranno in autunno in 150 comuni del Piemonte. I comuni al voto sono 150 su 1.181 comuni piemontesi pari al 12,7% del totale. Si andrà al voto in undici comuni con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno dato che sono con una popolazione superiore a 15 mila abitanti . Si vota in 2 capoluoghi di provincia: Torino e Novara.

Ecco l’elenco completo dei comuni al del Piemonte che vanno al voto con il nome del sindaco uscente.

Provincia di Alessandria – 21 comuni

Arquata Scrivia – Alberto Basso Borgo San Martino – Giovanni Serazzi Casal Cermelli – Paolo Ambrogio Mai Castellazzo Bormida – Gianfranco Ferraris Castelnuovo Bormida – Giovanni Roggero Castelnuovo Scrivia – Gianni Tagliani Castelspina – Claudio Mussi Cella Monte – Maurizio Deevasis Cerrina Monferrato – sindaco deceduto Isola Sant’Antonio – Cristian Scotti Merana – Claudio Francesco Isola Monleale – Paola Massa Montecastello – Gianluca Penna Morbello – Alessandro Vacca Odalengo Grande – Fabio Olivero Olivola – Gianmanuele Grossi Pontecurone – Rino Feltri Ponti – Piero Luigi Roso San Salvatore Monferrato – Enrico Beccaria Sant’Agata Fossili – Diego Camatti Terzo – Vittorio Giovanni Grillo

Provincia di Asti – 10 comuni

Casorzo – Ivana Mussa Castelnuovo Belbo – Aldo Allineri Cortanze – Clemente Pescarmona Nizza Monferrato – Simone Nosenzo Olmo Gentile – Maria Grazia Aramini Piovà Massaia – Antonello Murgia Quaranti – Alessandro Gabutto Roatto – Bruno Colombo San Paolo Solbrito – Luca Panetta Scurzolengo – Gianni Maiocco

Provincia di Biella – 8 comuni

Campiglia Cervo – Maurizio Piatti Castelletto Cervo – Renzo Selva Coggiola – Gianluca Foglia Barbisin Dorzano – Sergio Gusulfino Lessona – Chiara Comoglio Rosazza – Francesca Delmastro Delle Vedove Veglio – Nicola Marzolla Zumaglia – Elvezia Delvento

Provincia di Cuneo – 26 comuni

Barbaresco – Mario Zoppi L.C.: Barbaresco Caramagna Piemonte – Incoronata Coppola Casalgrasso – Egidio Vanzetti Casteldelfino – Alberto Anello Cavallermaggiore – Davide Sannazzaro Crissolo – Fabrizio Re Dronero – Livio Acchiardi Entracque – Gian Pietro Matteo Pepino Frassino – Roberto Ellena Grinzane Cavour – Gianfranco Garau Lequio Tanaro – Raffaele Dalmazzo Martiniana Po – Bruno Allasia Melle – Giovanni Fina Monesiglio – Giuseppe Galliano Montaldo Roero – Fulvio Coraglia Nucetto – Enzo Dho Pezzolo Valle Uzzone – Gianni Balbiano Pontechianale Prazzo – Denisia Bonelli Prunetto – Luigi Costa Roccaforte Mondovì – Paolo Bongiovanni Roddi – Lorenzo Prioglio Sampeyre – Domenico Amorisco Santo Stefano Roero Valdieri – Giacomo Luigi Gaiotti Vinadio – Angelo Pietro Giverso

Provincia di Novara – 16 comuni

Borgo Ticino – Alessandro Marchese Casaleggio Novara – Valter Brustia Comignago – Piero Giuseppe David Dormelletto – Lorena Vedovato Granozzo con Monticello – Paolo Paglino Mezzomerico – Pietro Mattachini Nebbiuno – Elis Piaterra Nibbiola – Giuseppe Rubini NOVARA – Alessandro Canelli Pettenasco – Franco Sartirani Pombia – Giovanni Grazioli San Nazzaro Sesia – Stefano Zanzola San Pietro Mosezzo – Tommaso Difonzo Soriso – Augusto Cavagnino Suno – Riccardo Giuliani Trecate – Federico Binatti

Provincia di Torino – 43 comuni

Albiano d’Ivrea – Venerina Tezzon Baldissero Torinese – Bruno Todesco Bardonecchia – Francesco Avato Beinasco Bollengo – Luigi Sergio Ricca Borgomasino Brosso – Mauro Nicolino Brusasco – Luciana Trombadore Bruzolo Cambiano – Carlo Vergnano Caravino Carignano – Giorgio Albertino Carmagnola – Ivana Gaveglio Ceres – Davide Eboli Ciriè – Loredana Devietti Goggia Cuceglio – Sergio Pilotto Cuorgnè – Giuseppe Agostino Pezzetto Feletto – Stefano Filiberto Fiano – Luca Casale Frassinetto – Marco Pietro Bonatto Marchello Gravere – Piero Franco Nurisso Lanzo Torinese – Ernestina Assalto Lemie – Giacomo Lisa Lusigliè – Angelo Marasca Massello – Willy Micol Mombello di Torino – Vincenzo Verbena Mompantero – Piera Favro Montaldo Torinese – Sergio Gaiotti Nichelino – Giampietro Tolardo Noasca – Domenico Aimonino Ozegna – Sergio Bartoli Pertusio – Antonio Cresto Pianezza – Antonio Castello Pinerolo – Luca Salvai Pino Torinese – Alessandra Tosio Porte – Laura Zoggia Rivalta di Torino Ronco Canavese – Danilo Crosasso San Mauro Torinese – MArco Bongiovanni Settimo Rottaro – Massimo Ottogalli TORINO – Chiara Appendino Trofarello – Gian Franco Visca Volpiano – Emanuele De Zuanne

Provincia di Verbania – 5 comuni

Domodossola – Fortunato Lucio Pizzi Macugnaga – Stefano Corsi Premosello – Chiovenda Quarna Sotto – Paolo Gromme Trasquera – Arturo Carlo Lincio

Provincia di Vercelli – 21 comuni