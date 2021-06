A Torino 48 ore di film per le Notti Bianche del Cinema all’Ambrosio, Centrale, Massaua, Massimo e Romano

In occasione della manifestazione nazionale Notti Bianche del Cinema, le sale cinematografiche torinesi Ambrosio Cinecafè, Centrale Arthouse, Massaua Cityplex, Massimo e Romano propongono, dal 2 al 4 luglio 2021, un unico grande programma per 48 ore ininterrotte di visioni.

Anteprime, cult movies, maratone, classici, documentari, cortometraggi e tanto altro ancora compongono un’offerta assolutamente unica in Italia, risultato di uno sforzo collettivo che vuole rimettere la sala al centro dell’esperienza spettatoriale.

Questo l’intero programma

AMBROSIO CINE CAFÈ

VEN 2 luglio

h. 23:00 – La Notte (Michelangelo Antonioni, 1961, 122′) – Omaggio alla notte nel cinema- Un classico a 60

anni dall’uscita. Introduzione a cura di Aiace Torino.

SAB 3 luglio

h. 17:30 – Pastrone! (Lorenzo De Nicola, 2019, 90′) – Omaggio al cinema delle origini – In collaborazione

con Piemonte Movie

h. 23:00 – Le notti bianche (Luchino Visconti, 1957, 97′) – Omaggio alla notte nel cinema – Bicentenario

della nascita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij

h. 01:00 – La notte dei morti viventi (George Romero, 1968, 96′) – Omaggio alla Notte nel cinema

DOM 4 luglio

h. 17:00 – Cosmonauta (Susanna Nicchiarelli, 2009, 87′) – Maratona Susanna Niccharelli

h. 19:00 – Nico,1988 (Susanna Nicchiarelli, 2017, 94′) – Maratona Susanna Niccharelli

h. 21:00 – Miss Marx (Susanna Nicchiarelli, 2020, 107′) – Maratona Susanna Niccharelli – Presentato in sala

da Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Stefano Cravero

CENTRALE ARTHOUSE

VEN 2 luglio

h. 23:00 – Edoné – La Sindrome di Eva (Ita 2020, 60′) di Lorenzo Rossi-Claudio Pauri – Filippo SabarinoMatilde Cerlini- Enrica Cortese. Presenti gli autori

SAB 3 luglio

h. 00:45 – Hasta la vista sempre di Geoffrey Enthoven (Belgio 2011, 115′)

h. 03:00 – Summer (Leto) di Kirill Serebrennikof (Russia-Francia 2018, 126′)

h. 06:00 – Brian di Nazareth di Terry Jones (Regno Unito 1979, 94′)

h. 08:30 – Un colpo all’italiana di Peter Collins (Regno Unito 1968, 100′)

h. 10:30 – Sotto il sole nero di Enrico Verra (Ita 2004, 93). Presenta l’autore Enrico Verra

h. 12:30 – Agente Speciale 117 al Servizio della Repubblica – Missione Cairo di Michel Hazanavicus (Fra

2006, 99′)

h. 14:30 – Torino Violenta di Carlo Ausino (Ita 1977, 93′). Ne parlano Enrico Verra e Gaetano Renda

h. 16:30 – Tony – L’altra faccia della Torino Violenta di Carlo Ausino (Ita 1980, 88′)

h. 18:30 – X&Y – Nella mente di Anna di Anna Odell (Sve-Dan 2018, 112′)

h. 21:00 – Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei (Ita 2019, 91′). Presente il regista

h. 23:30 – La Voce Stratos di Luciano D’ Onofrio e Monica Affatato (Ita 2009, 107′). Presenti gli autori

Durante la maratona sarà visibile l’installazione “Una Colonna per Demetrio Stratos”

DOM 4 luglio

h. 02:00 – The Harder they come di Perry Henzell (Giamaica 1972, 102′)

h. 04:00 – Quadrophenia di Franc Roddam (Uk 1979, 115′)

h. 06:00 – The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman (Uk- Usa 100′)

h. 08:00 – Banditi a Milano di Carlo Lizzani (Ita- 1968- 98′)

h. 10:00 – Un Uomo, Una Città di Romolo Guerrieri (Ita-1974- 115). Ne parla Alessandro Rota

h. 13:00 – Frankenstein Junior di Mel Brooks (Usa 1974,106′)

h. 15:00 – Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (Usa 2020, 129′)

h. 17:30 – Cuban Dancer di Roberto Salinas (Ita-Canada-Cile 2020, 94′). Presenta il produttore, Michele

Fornasero

h. 19:30 – We are the Thousand di Anita Rivaroli (Ita 2020, 78). Presenta il produttore, Michele Fornasero

h. 21:00 – Agente Speciale 117

h. 23:00 – Edoné – la sindrome di Eva

MASSAUA CITYPLEX

SAB 3 luglio

h. 20:45 – School of mafia (Alessandro Pondi, I, 2021, 95′) – Con la presenza in sala del Regista Alessandro

Pondi – Ingresso euro 8,00, Aiace euro 4,00

h. 21:15 – Penguin Bloom (Glendyn Ivin, USA, 2020, 96′) ANTEPRIMA NAZIONALE –

Ingresso euro 8,00, Aiace euro 4,00

h. 00:00 – “Profondo Horror” – da Dario Argento ai giorni nostri

L’uccello dalle piume di cristallo (Dario Argento, I, 1970, 96′)

Profondo rosso (Dario Argento, I, 1955, 122′)

The Conjuring: per ordine del diavolo (Michael Chaves, USA, 2021, 112′)

Sprial: l’eredità di Saw (Darren L. Bousman, USA, 2021, 93′)

A Quiet Place 2 (John Krasinski, USA, 2020, 96′)

Ingresso per tutte le proiezioni euro 2,00

CINEMA MASSIMO

VEN 2 luglio

h. 23:00 – Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana (Lisa Bozi/Francesca Zerbetto, I 2020, 115’, col.) /

anteprima Wanted / doc

SAB 3 luglio

h. 15:30 – La casa rossa (Francesco Catarinolo, I/Groenlandia 2020, 82’, col.) / doc

h. 17:15 – Colpo di spugna (Bertrand Tavernier, F 1981, 128’, col., v.o. sott.it.) / omaggio a Bertrand

Tavernier

h. 19:45 – Non si sevizia un paperino (Lucio Fulci, I 1972, 110’, col.) / omaggio a Lucio Fulci

h. 21:45 – Fulci Talks (Antonietta De Lillo, I 2021, 80’, col.) / omaggio a Lucio Fulci

DOM 4 luglio

h. 15:30 – Programma cortometraggi Piemonte Movie (74’)

h. 17:00 – Punta Sacra (Francesca Mazzoleni, I 2020, 96’, col. / doc

h. 19:00 – Wheel of Fortune and Fantasy (Hamaguchi Ryusuke, J 2021, 121’, col., v.o. sott.it.) / anteprima

Tucker

h. 21:15 – Dove danzeremo domani (Audrey Gordon, I/F 2021, 52’, col.) / doc

ROMANO

SAB 3 luglio

h. 21:00 – Manuale di storie dei cinema (Stefano D’Antuono/Bruno Ugioli, I 2021, 97’, col.) / doc – in

collaborazione con Piemonte Movie

Il progetto è realizzato in collaborazione con A.I.A.C.E. Torino, ANEC – Piemonte/Valle D’Aosta, Film Commission Torino Piemonte, Glocal Film Festival, Seeyousound International Music Film Festival, TOHorror Fantastic Film Fest e UECI-Piemonte e rientra nella grande iniziativa nazionale organizzata da Alice nelle Città in collaborazione con Anica, Anec, U.N.I.T.A., 100autori, Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, CNA Cinema, UECI, SNGCI, ANAC, FICE, ACEC, AFIC, IFC e Fondazione Cinema per Roma