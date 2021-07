Governance Pool 2021 del Sole 24 Ore: Cirio è 5° tra i Presidenti di Regione, la Sindaca di Torino Appendino è al 94° posto

Nella giornata di oggi, lunedì 5 luglio, Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati del Governance Poll 2021: l’indice di gradimento di Sindaci e Governatori di Regione realizzata da Noto Sondaggi.

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio si è classificato al quinto posto, dietro a Zaia primo (Veneto), Stefano Bonaccini secondo (Emilia Romagna), terzi ex aequo Massimiliano Fedriga (Friuli V.G.) e Vincenzo De Luca (Campania),Giovanni Toti (Liguria) quarto.

Per i Sindaci, la Sindaca di Torino Chiara Appendino si classifica al 94° posto a pari merito con la collega di Roma, Virginia Raggi. Gli altri capoluoghi piemontesi vedono Nardella di Novara al 16° posto; Borgna di Cuneo al 22°; Corsaro di Vercelli al 44°; Di Revigliasco di Alessandria al 70° ex aequo con Rasero di Asti; Marchionini di Verbania al 81° ex aequo con Corradini di Biella.

Il podio della classifica dei sindaci vede 1° Decaro Sindaco di Bari, 2° Brugnaro di Venezia, 3° Gori di Bergamo ex aequo con Fioravanti di Ascoli Piceno.