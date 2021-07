Torinese muore in mare ad Andora: a stroncarlo probabilmente un malore

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 luglio, un torinese di 50 anni residente ad Orbassano ha perso la vita mentre si trovava in mare ad Andora, in Liguria.

Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua ed ha perso i sensi e trasportato dalla marea a riva ormai deceduto.

Sul posto sono intervenuti i militi dell’emergenza sanitaria ed è stato inoltre richiesto l’ausilio dell’elisoccorso, ma purtroppo sono stati vani tutti i tentativi di rianimazione.